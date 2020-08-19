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Правозахисники заявляють, що "Департамент війни" в ОГП намагаються знищити

Середа, 19 серпня 2020, 14:15

Одразу кілька правозахисних організацій заявляють про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.

Джерело: Заява кількох правозахисних організацій

Дослівно: "За інформацією Медійної ініціативи за права людини, існування та нормальне функціонування Департаменту Офісу Генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, наразі опинилося під загрозою.

Відповідна інформація надходила до нас протягом попередніх кількох тижнів, однак вона здавалася нам суперечливою. Але, з огляду на останні новини довкола історії з "вагнерівцями", вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз.

Нам невідомі причини тиску, який зараз відбувається на Департамент, його співробітників та куруючого заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, проте ми переконані, що знищення "департаменту війни" може бути вигідним лише одній стороні - Російській Федерації".

Деталі: У заяві вказується, що за 9 місяців роботи Департамент розробив стратегію розслідування злочинів війни на Донбасі, зробив можливим повноцінно розслідувати зв’язок між подіями 2014 року у Криму та на Донбасі, почав документування та підготовку доказової бази для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Також Департамент запровадив реєстр фізичних та юридичних осіб, потерпілих від злочинів РФ під час агресії проти України.

Правозахисники звернулися до президента України з проханням забезпечити незалежність Департаменту та "не дозволити його знищення або будь-які переформатування чи зміни, що зашкодять ефективності його роботи".

До звернення долучилися такі організації: ГО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Крим_ SOS, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Передісторія:

  • У жовтні 2019 року тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Українська правда
Теми: прокуратураРосіяагітація


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