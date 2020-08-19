Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозахисники заявляють, що "Департамент війни" в ОГП намагаються знищити

Середа, 19 серпня 2020, 14:15
Правозахисники заявляють, що Департамент війни в ОГП намагаються знищити

Одразу кілька правозахисних організацій заявляють про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.

Джерело: Заява кількох правозахисних організацій

Дослівно: "За інформацією Медійної ініціативи за права людини, існування та нормальне функціонування Департаменту Офісу Генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, наразі опинилося під загрозою.

Відповідна інформація надходила до нас протягом попередніх кількох тижнів, однак вона здавалася нам суперечливою. Але, з огляду на останні новини довкола історії з "вагнерівцями", вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз.

Нам невідомі причини тиску, який зараз відбувається на Департамент, його співробітників та куруючого заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, проте ми переконані, що знищення "департаменту війни" може бути вигідним лише одній стороні - Російській Федерації".

Деталі: У заяві вказується, що за 9 місяців роботи Департамент розробив стратегію розслідування злочинів війни на Донбасі, зробив можливим повноцінно розслідувати зв’язок між подіями 2014 року у Криму та на Донбасі, почав документування та підготовку доказової бази для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Також Департамент запровадив реєстр фізичних та юридичних осіб, потерпілих від злочинів РФ під час агресії проти України.

Правозахисники звернулися до президента України з проханням забезпечити незалежність Департаменту та "не дозволити його знищення або будь-які переформатування чи зміни, що зашкодять ефективності його роботи".

До звернення долучилися такі організації: ГО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Крим_ SOS, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Передісторія:

  • У жовтні 2019 року тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратураРосіяагітація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
прокуратура
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: