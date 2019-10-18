Рябошапка призначив собі ще одного заступника

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 20:58

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Мамедов залишає посаду прокурора АРК, яку обіймав з серпня 2016 року.

Рябошапка підписав відповідний наказ 18 жовтня.

Довідково: Мамедов – кандидат юридичних наук.

З 1996 року працював у прокуратурі Приморському району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. 

2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. 

У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області.

З серпня 2016 року -  прокурор Автономної Республіки Крим.

 

Нагадаємо:

  • 6 вересня Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська своїм першим заступником.
  • Проти Каська розслідувалося кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві із приватизацією службової квартири в Києві, яке згодом було закрите.
  • 11 вересня Рябошапка призначив заступником генпрокурора – головним військовим прокурором екс-нардепа Віктора Чумака.
  • 8 жовтня Рябошапка призначив заступником генпрокурора Віктора Трепака.
  • У 2016 році Віктор Трепак передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати "Партією регіонів" готівкових коштів деяким високопосадовцям ("чорна бухгалтерія" ПР).

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Рябошапка


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