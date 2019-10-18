Рябошапка призначив собі ще одного заступника

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Мамедов залишає посаду прокурора АРК, яку обіймав з серпня 2016 року.

Рябошапка підписав відповідний наказ 18 жовтня.

Довідково: Мамедов – кандидат юридичних наук.

З 1996 року працював у прокуратурі Приморському району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора.

2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури.

У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області.

З серпня 2016 року - прокурор Автономної Республіки Крим.

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