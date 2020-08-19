Правозащитники заявляют, что "Департамент войны" в ОГП пытаются уничтожить

Сразу несколько правозащитных организаций заявляют о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.

Источник: Заявление нескольких правозащитных организаций

Дословно: "По информации медийной инициативы за права человека, существование и нормальное функционирование Департамента Офиса Генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, оказалось под угрозой.

Соответствующая информация поступала к нам в течение предыдущих нескольких недель, однако она казалась нам противоречивой. Но, учитывая последние новости вокруг истории с "вагнеровцами", считаем необходимым озвучить нашу позицию именно сейчас.

Нам неизвестны причины давления, который сейчас происходит на Департамент, его сотрудников и курирующего заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, однако мы убеждены, что уничтожение "департамента войны" может быть выгодным только одной стороне - Российской Федерации".

Детали: В заявлении указывается, что за 9 месяцев работы Департамент разработал стратегию расследования преступлений войны в Донбассе, сделал возможным полноценно расследовать связь между событиями 2014 года у Крыма и на Донбассе, начал документирования и подготовку доказательной базы для передачи в Международный уголовный суд.

Также Департамент ввел реестр физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений РФ во время агрессии против Украины.

Правозащитники обратились к президенту Украины с просьбой обеспечить независимость Департамента и "не допустить его уничтожения или любые переформатирования или изменения, которые повредят эффективности его работы".

К обращению присоединились такие организации: ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харьковская правозащитная группа, Центр Гражданских Свобод, Крим_ SOS, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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