Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня.

Джерело: розпорядження голови ВР Дмитра Разумкова на сайті парламенту

Деталі: На засіданні планується розглянути 6 проєктів, серед яких президентський проєкт № 3963, який передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Також в порядку денному проєкт постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Крім цього Рада планує розглянути кілька ратифікацій угод.

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