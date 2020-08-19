Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб
Середа, 19 серпня 2020, 15:51
Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня.
Джерело: розпорядження голови ВР Дмитра Разумкова на сайті парламенту
Деталі: На засіданні планується розглянути 6 проєктів, серед яких президентський проєкт № 3963, який передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної платні.
Також в порядку денному проєкт постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.
Крім цього Рада планує розглянути кілька ратифікацій угод.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.