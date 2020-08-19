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Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб

Середа, 19 серпня 2020, 15:51
Рада збереться 25 серпня, щоб підняти мінімалку і обговорити великий герб

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня.

Джерело: розпорядження голови ВР Дмитра Разумкова на сайті парламенту

Деталі: На засіданні планується розглянути 6 проєктів, серед яких президентський проєкт № 3963, який передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Також в порядку денному проєкт постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Крім цього Рада планує розглянути кілька ратифікацій угод.  

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
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