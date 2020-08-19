Рада соберется 25 августа, чтобы поднять «минималку» и обсудить большой герб

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа.

Источник: распоряжение председателя ВР Дмитрия Разумкова на сайте парламента

Детали: На заседании планируется рассмотреть 6 проектов, среди которых президентский проект № 3963, который предусматривает увеличение размера минимальной заработной платы.

Также в повестке дня проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Кроме этого Рада планирует рассмотреть несколько ратификаций соглашений.

Предыстория: