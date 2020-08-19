Рада соберется 25 августа, чтобы поднять «минималку» и обсудить большой герб
Среда, 19 августа 2020, 15:51
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа.
Источник: распоряжение председателя ВР Дмитрия Разумкова на сайте парламента
Детали: На заседании планируется рассмотреть 6 проектов, среди которых президентский проект № 3963, который предусматривает увеличение размера минимальной заработной платы.
Также в повестке дня проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
Кроме этого Рада планирует рассмотреть несколько ратификаций соглашений.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и будет призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.
Украинская правда