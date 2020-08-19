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Кабмін пропонує перейменувати Івано-Франківський район

Середа, 19 серпня 2020, 16:22
Кабмін пропонує перейменувати Івано-Франківський район

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді перейменувати на Прикарпатті Івано-Франківський район на Галицький.

Джерело: Facebook-сторінка представника Кабміну в парламенті Василя Мокана

Деталі: Уряд пропонує внести відповідні зміни до постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", якою в Івано-Франківській області, зокрема, було утворено Івано-Франківський район.

Передісторія:

  • 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківськмісцева влада
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