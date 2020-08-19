Кабмін пропонує перейменувати Івано-Франківський район
Середа, 19 серпня 2020, 16:22
Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді перейменувати на Прикарпатті Івано-Франківський район на Галицький.
Джерело: Facebook-сторінка представника Кабміну в парламенті Василя Мокана
Деталі: Уряд пропонує внести відповідні зміни до постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", якою в Івано-Франківській області, зокрема, було утворено Івано-Франківський район.
Передісторія:
- 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
Українська правда