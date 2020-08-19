Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін пропонує перейменувати Івано-Франківський район

Середа, 19 серпня 2020, 16:22

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді перейменувати на Прикарпатті Івано-Франківський район на Галицький.

Джерело: Facebook-сторінка представника Кабміну в парламенті Василя Мокана

Деталі: Уряд пропонує внести відповідні зміни до постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", якою в Івано-Франківській області, зокрема, було утворено Івано-Франківський район.

Передісторія:

  • 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськмісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

ЄС не визнав результати виборів президента Білорусі

Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб

У Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі

Лукашенко відповів на критику Заходу

Усі новини...
Івано-Франківськ
В Івано-Франківській облраді – спалах COVID-19
У Івано-Франківську через COVID-19 можуть закрити сервісний центр Пенсійного фонду
Міські лікарні Франківська не прийматимуть пацієнтів із COVID-19
Останні новини
17:37
Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття
17:31
Близько 170 нардепам держава відшкодувала оренду житла на 30 мільйонів гривень - ЗМІ
17:31
ЄС виділить 53 млн євро білоруському суспільству, зменшить допомогу державі
17:30
Уряд змінив формулу продажу електроенергії "Енергоатому", через яку зверталися до президента
17:29
Кравчук дебютував у ТКГ. В ОРДЛО одразу ж намагались зірвати зустріч у нормандському форматі
17:28
Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%
17:14
Мінкульт реформує фінасування культури та змінить підходи до зарплат
17:13
SpaceX Маска залучила рекордні 1,9 мільярда доларів інвестицій
17:00
Стерненко підтвердив, що фігурує у справі Шеремета
16:49
відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"
Усі новини...