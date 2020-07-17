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Рада зменшила кількість районів в Україні: 136 замість 490

П'ятниця, 17 липня 2020, 13:01
Рада зменшила кількість районів в Україні: 136 замість 490

Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Джерело: засідання Верховної Ради 17 липня, сайт Децентралізації, кометар "Слуги народу" Віталія Безгіна УП

Деталі: За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Спочатку Раді пропонували створити 129 нових районів, пізніше їх кількість збільшили до 136. Водночас на засіданні у п’ятницю з трибуни парламенту нардеп "Слуги народу" Безгін Віталій запропонував проголосували за створення 138 нових районів. Пізніше в коментарі УП депутат пояснив, що помилився і мав на увазі 136 районів. 

Постанову у Раді прийняли з урахуванням пропозицій комітету.

Зокрема, комітет запропонував додатково до списку районів, які запропонував уряд, утворити у Вінницькій області – Жмеринський район, у Дніпропетровській - Синельниківський район, у Закарпатській - Рахівській район, у Івано-Франківській - Верховинський район, у Київській - Вишгородський район, в Одеській - Березівський район, у Херсонській - Бериславський і Скадовський райони, у Чернігівській - Корюківський район. 

Комітет Ради запропонував утворити додаткові 9 районів, водночас у Хмельницькій області замість 5 районів, буде всього 3: Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівський. 

Детальніше з проєктами нових районів кожної області та АР Крим можна ознайомитись: тут (карта представлена без запропонованих комітетом додаткових 9 районів).

Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу району.

Вибори депутатів райрад ліквідованих районів більше не будуть проводитися. Повноваження депутатів районних рад у ліквідованих районах, припиняються в день набуття повноважень депутатів, обраних на виборах у нових районах.

Центральна виборча комісія має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів. Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, постановою завершиться реформа децентралізації в Україні.

Що було раніше: 15 липня Верховна Рада на прохання фракції "Слуга народу" зняла з розгляду в середу проект постанови про скорочення в чотири рази кількості районів в Україні.

Передісторія:

  • Уряд 12 червня вирішив створити в Україні 129 районів замість 490 існуючих. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що існуючий районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, "тому треба наводити порядок".
  • Голова уряду навів приклад, що є райони, де проживає 5 тисяч людей, і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Це викликає великі перекоси у субвенціях, дотаціях. За словами Шмигаля, відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне.

Українська правда

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Теми: Верховна Рададецентралізація
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