Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових.

Джерело: засідання Верховної Ради 17 липня, сайт Децентралізації

Деталі: За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Спочатку Раді пропонували створити 129 нових районів, пізніше їх кількість збільшили до 136. Водночас на засіданні у п’ятницю нардепи проголосували за створення 138 нових районів.

Постанову прийняли з урахуванням пропозицій комітету.

Зокрема, комітет запропонував додатково до списку районів, які запропонував уряд, утворити у Вінницькій області – Жмеринський район, у Дніпропетровській - Синельниківський район, у Закарпатській - Рахівській район, у Івано-Франківській - Верховинський район, у Київській - Вишгородський район, в Одеській - Березівський район, у Херсонській - Бериславський і Скадовський райони, у Чернігівській - Корюківський район.

Детальніше з проєктами нових районів кожної області та АР Крим можна ознайомитись: тут (карта представлена без запропонованих комітетом додаткових 9 районів).

Верховна Рада #Рада9 прийняла Постанову «Про утворення та ліквідацію районів», якою утворюються в Автономній Республіці Крим та областях 138 районів та ліквідуються існуючі 490 районів pic.twitter.com/AY8y5R7lyb — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 17, 2020

Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу району.

Вибори депутатів райрад ліквідованих районів більше будуть не проводитися. Повноваження депутатів районних рад у ліквідованих районах, припиняються в день набуття повноважень депутатів, обраних на виборах у нових районах.

Центральна виборча комісія має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів. Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, постановою завершиться реформа децентралізації в Україні.

Що було раніше: 15 липня Верховна Рада на прохання фракції "Слуга народу" зняла з розгляду в середу проект постанови про скорочення в чотири рази кількості районів в Україні.

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