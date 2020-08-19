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Кабмин предлагает переименовать один из районов Ивано-Франковской области

Среда, 19 августа 2020, 16:22

Кабинет министров предложит Верховной Раде переименовать на Прикарпатье Ивано-Франковский район на Галицкий.

Источник: Facebook-страница представителя Кабмина в парламенте Василия Мокана

Детали: Правительство предлагает внести соответствующие изменения в постановление Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов", которым в Ивано-Франковской области, в частности, был создан Ивано-Франковский район.

Предыстория:

  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковскместная власть


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