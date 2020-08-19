Кабмин предлагает переименовать один из районов Ивано-Франковской области
Среда, 19 августа 2020, 16:22
Кабинет министров предложит Верховной Раде переименовать на Прикарпатье Ивано-Франковский район на Галицкий.
Источник: Facebook-страница представителя Кабмина в парламенте Василия Мокана
Детали: Правительство предлагает внести соответствующие изменения в постановление Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов", которым в Ивано-Франковской области, в частности, был создан Ивано-Франковский район.
Предыстория:
- 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
Украинская правда