Близько 170 нардепам держава відшкодувала оренду житла на 30 мільйонів гривень - ЗМІ

Близько 170 нардепів 9-го скликання отримали відшкодування за оренду житла у Києві на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Джерело: матеріалі "Слідства.Інфо"

Деталі: Журналісти переглянули декларації нардепів і стверджують, що "нерідко бюджетні кошти на оренду житла отримувати депутати, які вказують у деклараціях нерухомість у Києві чи на його околицях, тож формально не потребують допомоги від держави".

Також від компенсації не відмовляються нардепи з мільйонними доходами та заощадженнями.

Дослівно: "Ми з’ясували, що компенсації отримували чи отримують представники всіх семи парламентських фракцій та груп, а також позафракційні депутати. Однак 75% із тих, хто отримує відшкодування — представники фракції "Слуга народу". "Житлову" компенсацію з бюджету отримувала половина "слуг", на яких припадає майже 23 мільйони гривень компенсації".

Передісторія: