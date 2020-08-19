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Около 170 нардепам государство возместило аренду жилья на 30 млн гривен - СМИ

Среда, 19 августа 2020, 17:31

Около 170 нардепов 9-го созыва получили возмещение за аренду жилья в Киеве на общую сумму более 30 млн гривен.

Источник: материал "Слидство.инфо"

Детали: Журналисты посмотрели декларации нардепов и утверждают, что "нередко бюджетные средства на аренду жилья получают депутаты, которые указывают в декларациях недвижимость в Киеве или в его окрестностях, поэтому формально не нуждаются в помощи от государства".

Также от компенсации не отказываются нардепы с миллионными доходами и сбережениями.

Дословно: "Мы выяснили, что компенсации получали или получают представители всех семи парламентских фракций и групп, а также внефракционные депутаты. Однако 75% из тех, кто получает возмещения - представители фракции "Слуга народа". "Жилищную" компенсацию из бюджета получала половина "слуг", на которых приходится почти 23 миллиона гривен компенсации".

Предыстория:

В феврале общественное движение "Честно" сообщал, что с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн.

Темы: Верховная Радажилье


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