Цепкало: Кремль вирішив не підтримувати Лукашенка на виборах

Політичний опонент Олександра Лукашенка Валерій Цепкало вважає, що Кремль вирішив зайняти позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти Білорусі.

Джерело: Цепкало в інтерв'ю hromadske

Деталі: На думку Цепкала, Росія вперше вирішила не займати позицію Лукашенка, оскільки боїться, що підтримка непопулярного лідера може мати наслідки у майбутньому. Нібито білоруси можуть розцінити такі дії Кремля як антибілоруську політику і спроби завадити їм рухатися вперед.

Пряма мова: "І для Росії є серйозне питання: чи підтримати Лукашенка і розсваритися з білоруським народом на майбутнє, адже немає поки гарантії, що його переоберуть. Або навпаки, підтримати білоруський народ — це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенком, зобов'язаностей".

Що передувало: 2 серпня стало відомо, що Цепкало, який раніше втік з Білорусі до Росії, тепер перебуває в Києві.

Передісторія: