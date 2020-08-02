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Цепкало: Кремль вирішив не підтримувати Лукашенка на виборах

Неділя, 2 серпня 2020, 19:13
Цепкало: Кремль вирішив не підтримувати Лукашенка на виборах
фото з Facebook Цепкала

Політичний опонент Олександра Лукашенка Валерій Цепкало вважає, що Кремль вирішив зайняти позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти Білорусі.

Джерело: Цепкало в інтерв'ю hromadske

Деталі: На думку Цепкала, Росія вперше вирішила не займати позицію Лукашенка, оскільки боїться, що підтримка непопулярного лідера може мати наслідки у майбутньому. Нібито білоруси можуть розцінити такі дії Кремля як антибілоруську політику і спроби завадити їм рухатися вперед.

Пряма мова: "І для Росії є серйозне питання: чи підтримати Лукашенка і розсваритися з білоруським народом на майбутнє, адже немає поки гарантії, що його переоберуть. Або навпаки, підтримати білоруський народ — це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенком, зобов'язаностей".

Що передувало: 2 серпня стало відомо, що Цепкало, який раніше втік з Білорусі до Росії, тепер перебуває в Києві.

Передісторія:

  • 24 липня Цепкало з двома дітьми виїхав з Білорусі. Політик боявся, що його заарештують на батьківщині. Його дружина розповіла, що має інформацію не тільки про потенційний арешт чоловіка, але і можливе позбавлення сім'ї батьківських прав, тому дітей також вивезли за кордон.
  • 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти, мотивуючи тим, що у політика немає необхідних для цього 100 тисяч достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, у виборчкоми було передано 160 тисяч підписів, але ЦВК Білорусі визнав достовірними менше 80 тисяч з них.
  • Дружину колишнього претендента в президенти Білорусі Вероніку Цепкало викликають на допит, а її сестру вранці 30 липня затримали.
  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьвибориРосія
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