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На Буковині — найбільша кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

Четвер, 20 серпня 2020, 00:09
На Буковині — найбільша кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

19 серпня в Чернівецькій області зафіксували 189 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 59 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Ліжок у медичних закладах хворим поки що вистачить. Але кількість місць у реанімаціях, на жаль, обмежена.

Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати людних місць.

Не втрачаю надії, що вдасться достукатися до кожного буковинця. Бережіть себе та близьких".

Деталі: Всього 19 серпня в лабораторії досліди 752 зразки.

 

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Що передувало: 15 серпня в області виявили рекордну кількість нових заражень – 183 випадки.

Теми: коронавірус
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