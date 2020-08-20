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На Буковине —  наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Четверг, 20 августа 2020, 00:09

19 августа в Черновицкой области зафиксировали 189 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 59 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Коек в медицинских учреждениях больным пока хватит. Но количество мест в реанимации, к сожалению, ограничено.

Поэтому продолжаю убеждать вас в необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать людных мест.

Не теряю надежды, что удастся достучаться до каждого буковинца. Берегите себя и близких".

Детали: Всего 19 августа в лаборатории исследовали 752 образца.

 

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Что предшествовало: 15 августа в области обнаружили рекордное количество новых заражений – 183 случая.

Темы: коронавирус


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