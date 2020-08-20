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Розвідка США припускає, що влада Уханя боялася інформувати центральну владу про спалах коронавірусу — NYT

Четвер, 20 серпня 2020, 01:52

Розвідка США дійшла висновку, що китайські чиновники у місті Ухань та провінції Хубей приховували від уряду Китаю інформацію про спалах COVID-19 через страх покарання. 

Джерело: The New York Times з посиланням на доповідь розвідувальних служб США,

Дослівно: "Доповідь, яка вперше була поширена у червні, має засекречену та не засекречену частини, і презентує спільну позицію ЦРУ та інших розвідувальних агенцій. Вона все ще підтримує загальну ідею, що чиновники Комуністичної партії приховували від світу важливу інформацію, розповів американський чиновник. Високопосадовці у Пекіні, хоча і стикались із проблемою отримання інформації від чиновників у центральному Китаї, відіграли роль у приховуванні сплеску хвороби, бо не надавали інформацію ВООЗ".

Що передувало: Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 20 серпня у світі вже 22 мільйони діагностованих випадків зараження COVID-19. Померли близько мільйона пацієнтів.

Теми: КитайкоронавірусСШАцензура


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