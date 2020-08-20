Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка США припускає, що влада Уханя боялася інформувати центральну владу про спалах коронавірусу — NYT

Четвер, 20 серпня 2020, 01:52
Розвідка США припускає, що влада Уханя боялася інформувати центральну владу про спалах коронавірусу — NYT

Розвідка США дійшла висновку, що китайські чиновники у місті Ухань та провінції Хубей приховували від уряду Китаю інформацію про спалах COVID-19 через страх покарання. 

Джерело: The New York Times з посиланням на доповідь розвідувальних служб США,

Дослівно: "Доповідь, яка вперше була поширена у червні, має засекречену та не засекречену частини, і презентує спільну позицію ЦРУ та інших розвідувальних агенцій. Вона все ще підтримує загальну ідею, що чиновники Комуністичної партії приховували від світу важливу інформацію, розповів американський чиновник. Високопосадовці у Пекіні, хоча і стикались із проблемою отримання інформації від чиновників у центральному Китаї, відіграли роль у приховуванні сплеску хвороби, бо не надавали інформацію ВООЗ".

Що передувало: Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 20 серпня у світі вже 22 мільйони діагностованих випадків зараження COVID-19. Померли близько мільйона пацієнтів.

Теми: КитайкоронавірусСШАцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Китай
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: