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Разведка США предполагает, что власти Уханя боялась информировать центральную власть о вспышке COVID-19 — NYT

Четверг, 20 августа 2020, 01:52

Разведка США пришла к выводу, что китайские чиновники в городе Ухань и провинции Хубэй скрывали от правительства Китая информацию о вспышке COVID-19 из-за страха наказания.

Источник: The New York Times со ссылкой на доклад разведывательных служб США,

Дословно: "Доклад, впервые была распространена в июне, имеет засекреченную но не засекреченной части, и представляет общую позицию ЦРУ и других разведывательных агентств. Она все еще поддерживает общую идею, что чиновники Коммунистической партии скрывали от мира важную информацию, рассказал американский чиновник. высокопоставленные в Пекине, хотя и сталкивались с проблемой получения информации от чиновников в центральном Китае, сыграли роль в сокрытии всплеска болезни, потому что не предоставляли информацию ВОЗ".

Что предшествовало: Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

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Напомним:

  • По состоянию на 20 августа в мире уже 22 миллиона диагностированных случаев заражения COVID-19. Умерли около миллиона пациентов.

Темы: КитайкоронавирусСШАцензура


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