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У Туреччині розстріляли главу ОЗУ "Лота Гулі", який переховувався від українського правосуддя

Четвер, 20 серпня 2020, 06:07

На відомого азербайджанського кримінального авторитета, злодія в законі Надіра Саліфова, відомого у злочинному світі на прізвисько Лота Гулі скоєно замах.

Джерело: haqqin.az.   tgrthaber.com 

Деталі: Від поранень, отриманих в результаті чотирьох пострілів з пістолета, злодій в законі Надир Саліф незабаром помер в лікарні.

В "Лота Гулі" стріляв інший представник кримінального світу, азербайджанець по-національності, відомий під псевдонімом "Хан". Інцидент стався в турецькому курортному місті Анталії. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.

 
Надир Саліф

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Теми: Туреччинавбивство


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