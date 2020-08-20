В Турции расстреляли главу ОПГ "Лота Гули", который скрывался от украинского правосудия
Четверг, 20 августа 2020, 06:07
На известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известный в преступном мире по прозвищу Лоту Гули совершено покушение.
Источник: haqqin.az tgrthaber.com
Детали: От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, вор в законе Надир Салифов вскоре скончался в больнице.
В "Лоту Гули" стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом "Хан". Инцидент произошел в турецком курортном городе Анталии. По информации издания злоумышленник задержан сотрудниками полиции.
Напомним:
- Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническую организованную группировку, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона – четырех организаторов банды задержали при попытке похищения человека.
- В 2019 году Донецкой области полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" устанавливал "воровской порядок".