В Турции расстреляли главу ОПГ "Лота Гули", который скрывался от украинского правосудия

На известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известный в преступном мире по прозвищу Лоту Гули совершено покушение.

Источник: haqqin.az tgrthaber.com

Детали: От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, вор в законе Надир Салифов вскоре скончался в больнице.

В "Лоту Гули" стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом "Хан". Инцидент произошел в турецком курортном городе Анталии. По информации издания злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Надир Салифов

Напомним: