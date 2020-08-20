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В Турции расстреляли главу ОПГ "Лота Гули", который скрывался от украинского правосудия

Четверг, 20 августа 2020, 06:07

На известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известный в преступном мире по прозвищу Лоту Гули совершено покушение.

Источник: haqqin.az    tgrthaber.com 

Детали: От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, вор в законе Надир Салифов вскоре скончался в больнице.

В "Лоту Гули" стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом "Хан". Инцидент произошел в турецком курортном городе Анталии. По информации издания злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

 
Надир Салифов

Напомним: 

Темы: Турцияубийство


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