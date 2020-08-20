Зафіксовано вогневу активність формувань Російської Федерації — ООС

Поблизу Луганського та біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "19 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Водночас, поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В усіх випадках поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою.