Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зафиксировано огневую активность формирований Российской Федерации — ООС

Четверг, 20 августа 2020, 07:15

Вблизи Луганского и у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли".

Детали: Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Темы: ООСДонбассРосcиявойнаПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 августа: Лукашенко против Запада, Борис Патон

Дело "вагнеровцев": экс-начальник ГУР говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене

обновленоУмер Борис Патон

видео Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»

ЕС не признал результаты выборов президента Беларуси

Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков"

Все новости...
ООС
ТКГ согласовала 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения
ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"
ООС: на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел
Последние новости
07:15
Зафиксировано огневую активность формирований Российской Федерации — ООС
07:05
Демократы выбрали кандидата на пост вице-президента США
06:07
В Турции расстреляли главу ОПГ "Лота Гули", который скрывался от украинского правосудия
04:45
Вице-канцлер Германии: Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку
03:07
Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19
01:52
Разведка США предполагает, что власти Уханя боялась информировать центральную власть о вспышке COVID-19 — NYT
01:20
Дело Гандзюк: Суд арестовал Мангера и Левина
00:41
ТКГ согласовала 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения
00:09
На Буковине —  наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии
23:59
Вторым финалистом Лиги чемпионов стала "Бавария"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!