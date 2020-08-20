Зафиксировано огневую активность формирований Российской Федерации — ООС

Вблизи Луганского и у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли".

Детали: Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.