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Самоизоляция: приложение "Дій вдома" усовершенствуют

Четверг, 20 августа 2020, 09:15

Министерство цифровой трансформации совершенствует приложение "Дій вдома" ("Действуй дома") для прохождения самоизоляции, он будет иметь англоязычную версию.

Источник: заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, МОЗ

Детали: Минздрав совместно с Минцифрой, Национальной полицией и Пограничной службой налаживают работу сервиса "Дій вдома", чтобы упростить определение круга лиц, контактных с больным COVID-19.

Прямая речь Кучера: "Министерство здравоохранения дало свои предложения по усилению контроля за лицами, которые должны проходить обязательную самоизоляцию, и относительно круга контактных с ними лиц.

Сейчас также решается вопрос перевода приложении "Дій вдома" на английском языке для иностранных граждан, прибывающих в Украину из стран красной зоны.

Кроме этого, налажен функционал приложения, которое позволяет отправлять сообщения на номера иностранных операторов мобильной связи, чего не было раньше".

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Темы: технологиидиджитализацияМинздрав
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