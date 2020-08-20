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Навальний впав у кому – прессекретар

Четвер, 20 серпня 2020, 10:00

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який раніше потрапив до реанімації, імовірно, з отруєнням, перебуває в комі.

Джерело: прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter

Дослівно: "Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він в комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає".

Деталі: Прессекретар Навального також заявила, що лікарі затягують із повідомленням близьким результатів аналізів опозиціонера.

За її словами, лікар, який спочатку обіцяв повідомити результати через 2 години, тепер каже, що вони будуть готові ще через 2 години. При цьому він відмовляється говорити з лікарем Навального.

Дослівно: "Ухильна реакція лікарів тільки підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо".

Що передувало: У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Українська правда
Теми: Росія


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