Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який раніше потрапив до реанімації, імовірно, з отруєнням, перебуває в комі.

Джерело: прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Дослівно: "Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він в комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає".

Деталі: Прессекретар Навального також заявила, що лікарі затягують із повідомленням близьким результатів аналізів опозиціонера.

За її словами, лікар, який спочатку обіцяв повідомити результати через 2 години, тепер каже, що вони будуть готові ще через 2 години. При цьому він відмовляється говорити з лікарем Навального.

Дослівно: "Ухильна реакція лікарів тільки підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо".

Що передувало: У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.