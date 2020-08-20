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Навальный впал в кому

Четверг, 20 августа 2020, 10:00
Навальный впал в кому

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который ранее попал в реанимацию, вероятно, с отравлением, находится в коме.

Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Дословно: "Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет".

Детали: Пресс-секретарь Навального также заявила, что врачи затягивают с сообщением близким результатов анализов оппозиционера.

По ее словам, врач, который сначала обещал сообщить результаты через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. При этом он отказывается говорить с лечащим врачом Навального.

Дословно: "Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно".

Что предшествовало: В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Украинская правда

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Темы: РосcияНавальный
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