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З 1 вересня подорожі до Єгипту ускладняться

Четвер, 20 серпня 2020, 11:31
З 1 вересня подорожі до Єгипту ускладняться

З 1 вересня від туристів, що подорожують до Єгипту, вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Джерело: Телеграм-канал Держприкордонслужби

Дослівно: "З 1 вересня Єгипет буде вимагати від туристів, які прибуватимуть в країну, негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19… Дане рішення було прийнято через зростання числа випадків інфікування в деяких країнах".

Передісторія:

За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Єгипеттуризм
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