С 1 сентября путешествия в Египет усложнятся

С 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Источник: Телеграмм-канал Госпогранслужбы

Дословно: "С 1 сентября Египет будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19... Данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах".

Предыстория:

За сутки 19 августа коронавирусной болезни подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 - это сразу три антирекорда.