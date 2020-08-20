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Епідситуація погіршується у Києві й 17 областях – дані РНБО

Четвер, 20 серпня 2020, 11:56

Епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській. Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Джерело: аналітика та інфографіка РНБО, отримані "Українською правдою"

Деталі: У 18 регіонах України в останні два тижні перевищено граничне значення у 12 хворих на 100 тисяч мешканців.

 

Завантаженість ліжок у лікарнях для хворих із коронавірусом перевищує граничне значення у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській,  Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

Тестувань досі замало у прифронтових частинах Донецької та Луганської областей.

Коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 зависокий у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

 
 

Увечері 20 серпня комісія ТЕБ та НС на засіданні має знову поділити Україну на зони епідемічної небезпеки.

 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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