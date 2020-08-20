Епідситуація погіршується у Києві й 17 областях – дані РНБО

Епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській. Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Джерело: аналітика та інфографіка РНБО, отримані "Українською правдою"

Деталі: У 18 регіонах України в останні два тижні перевищено граничне значення у 12 хворих на 100 000 мешканців.

Завантаженість ліжок у лікарнях для хворих із коронавірусом перевищує граничне значення у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

Тестувань досі замало у прифронтових частинах Донецької та Луганської областей.

Коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 зависокий у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

Нагадаємо: Увечері 20 серпня комісія ТЕБ та НС на засіданні має знову поділити Україну на зони епідемічної небезпеки.

2020 2008 Оперативна інформація (PDF)

2020 2008 Оперативна інформація (Text) ​

За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.