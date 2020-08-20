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Эпидситуация ухудшается в Киеве и 17 областях – данные СНБО

Четверг, 20 августа 2020, 11:56
Эпидситуация ухудшается в Киеве и 17 областях – данные СНБО

Эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской. Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Источник: аналитика и инфографика СНБО, полученные "Украинской правдой"

Детали: В 18 регионах Украины в последние две недели превышено пороговое значение в 12 больных на 100 000 жителей.

 

Загруженность коек в больницах для больных с коронавирусом превышает пороговое значение в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

Тестирований до сих пор мало в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей.

Коэффициент выявления больных COVID-19 слишком высок в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

 
 

Напомним: Вечером 20 августа комиссия ТЭБ и ЧС на заседании должна снова разделить Украину на зоны эпидемической опасности.

За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорда.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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