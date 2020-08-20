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На десяти київських пляжах заборонили купатися

Четвер, 20 серпня 2020, 15:54

На десяти київських пляжах через цвітіння води заборонили купатися.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "Червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води".

Деталі: Червоні прапори вивісили на таких пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Чорторий".

Зелені прапори, що дозволяють купання вивісили на трьох столичних пляжах: "Троєщина", "Галерний" та "Вербний".

Жовтий прапор поки що на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.

Передісторія:

  • У повітрі Києва в останні дні підвищився вміст формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.

Теми: Київпляжі


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