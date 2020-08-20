На десяти київських пляжах заборонили купатися
Четвер, 20 серпня 2020, 15:54
На десяти київських пляжах через цвітіння води заборонили купатися.
Джерело: повідомлення КМДА
Дослівно: "Червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води".
Деталі: Червоні прапори вивісили на таких пляжах:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Райдуга";
- "Тельбін";
- "Центральний";
- "Чорторий".
Зелені прапори, що дозволяють купання вивісили на трьох столичних пляжах: "Троєщина", "Галерний" та "Вербний".
Жовтий прапор поки що на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.
Передісторія:
- У повітрі Києва в останні дні підвищився вміст формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.