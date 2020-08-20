На десяти київських пляжах заборонили купатися

На десяти київських пляжах через цвітіння води заборонили купатися.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "Червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води".

Деталі: Червоні прапори вивісили на таких пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін";

"Центральний";

"Чорторий".

Зелені прапори, що дозволяють купання вивісили на трьох столичних пляжах: "Троєщина", "Галерний" та "Вербний".

Жовтий прапор поки що на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.

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