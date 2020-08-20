На десяти киевских пляжах запретили купаться
Четверг, 20 августа 2020, 15:54
На десяти киевских пляжах из-за цветения воды запретили купаться.
Источник: сообщение КГГА
Дословно: "Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, через которую происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды".
Детали: Красные флаги вывесили на таких пляжах:
"Венеция";
"Радуга";
"Детский";
"Золотой";
"Молодежный";
"Предместная Слободка";
"Радуга";
"Тельбин";
"Центральный";
"Водоворот".
Зеленые флаги, позволяющие купания вывесили на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".
Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно рекомендовано.
Предистория:
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Украинская правда