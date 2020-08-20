На десяти киевских пляжах запретили купаться

На десяти киевских пляжах из-за цветения воды запретили купаться.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, через которую происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды".

Детали: Красные флаги вывесили на таких пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Водоворот".

Зеленые флаги, позволяющие купания вывесили на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно рекомендовано.

Предистория: