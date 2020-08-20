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Церкви готові долучитися до пропаганди масок і дезінфекції

Четвер, 20 серпня 2020, 18:04

Церковні організації готові допомогти Кабміну в поширенні інформації про необхідні профілактичні дії, щоб захиститися від зараження коронавірусом.

Джерело: повідомлення на сайті Всеукраїнської ради церков

Деталі: 20 серпня пройшла зустріч Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, на якій обговорили питання співпраці уряду і церков у боротьбі із розповсюдженням коронавірусу.

Головуючий у ВРЦіРО митрополит Епіфаній, Предстоятель ПЦУ, наголосив на відкритості Всеукраїнської Ради Церков до взаємодії з урядом у розробці і впровадженні комплексу просвітницьких заходів, спрямованих на зупинення стрімкого поширення COVID-19 в Україні.

Дослівно: "Глави церков і релігійних організацій готові допомогти Уряду в поширенні інформації серед населення про необхідні профілактичні дії, щоб захиститися від зараження коронавірусом, особливо під час навчального процесу у школах".

Передісторія:

  • За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди. 

Українська правда
Теми: церкваУкраїнакарантин


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