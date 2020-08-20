Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Церкви готовы присоединиться к пропаганде масок и дезинфекции

Четверг, 20 августа 2020, 18:04

Церковные организации готовы помочь Кабмину в распространении информации о необходимых профилактических действий, чтобы защититься от заражения коронавирусом.

Источник: сообщения на сайте Всеукраинского совета церквей

Детали: 20 августа прошла встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой обсудили вопросы сотрудничества правительства и церквей в борьбе с распространением коронавируса.

Председатель ВСЦиРО митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, отметил открытости Всеукраинского Совета Церквей к взаимодействию с правительством в разработке и внедрении комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку стремительного распространения COVID-19 в Украине.

Дословно: "Главы церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о необходимых профилактических действий, чтобы защититься от заражения коронавирусом, особенно во время учебного процесса в школах".

Предыстория:

  • За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 - это сразу три антирекорда.

Украинская правда
Темы: церковьУкраинакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс

Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Кравчук рассказал об ультиматуме РФ о выборах в ОРДЛО

В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело

Шеф дипломатии ЕС высказался относительно вероятного отравления Навального

Все новости...
церковь
Папа Римский прокомментировал протесты белорусов
Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре для УПЦ МП
Действия РФ по украинской церкви в Крыму граничат с геноцидом - представительство Зеленского
Последние новости
18:15
Зеленский хочет от правительства реформы села
18:05
Бывшему советнику Трампа предъявлено обвинение в мошенничестве
18:04
Церкви готовы присоединиться к пропаганде масок и дезинфекции
17:58
фотоНад Киевом поднимут самый большой флаг Украины, только флагшток весит 32 тонны
17:58
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:42
Из-за вспышки коронавируса отменили заседание городского совета Львова
17:35
Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс
17:31
Что должны делать учителя, если у ученика симптомы COVID-19: инструкция от департамента образования и науки Киева
17:31
Зеленский поручил Минобороны закупить 3 причала для наличия у госзавода заказов
17:29
В Минэкономики выступают против ликвидации Госпродпотребслужбы
Все новости...