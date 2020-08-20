Церкви готовы присоединиться к пропаганде масок и дезинфекции
Церковные организации готовы помочь Кабмину в распространении информации о необходимых профилактических действий, чтобы защититься от заражения коронавирусом.
Источник: сообщения на сайте Всеукраинского совета церквей
Детали: 20 августа прошла встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой обсудили вопросы сотрудничества правительства и церквей в борьбе с распространением коронавируса.
Председатель ВСЦиРО митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, отметил открытости Всеукраинского Совета Церквей к взаимодействию с правительством в разработке и внедрении комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку стремительного распространения COVID-19 в Украине.
Дословно: "Главы церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о необходимых профилактических действий, чтобы защититься от заражения коронавирусом, особенно во время учебного процесса в школах".
Предыстория:
- За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 - это сразу три антирекорда.