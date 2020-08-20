Церкви готовы присоединиться к пропаганде масок и дезинфекции

Церковные организации готовы помочь Кабмину в распространении информации о необходимых профилактических действий, чтобы защититься от заражения коронавирусом.

Источник: сообщения на сайте Всеукраинского совета церквей

Детали: 20 августа прошла встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой обсудили вопросы сотрудничества правительства и церквей в борьбе с распространением коронавируса.

Председатель ВСЦиРО митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, отметил открытости Всеукраинского Совета Церквей к взаимодействию с правительством в разработке и внедрении комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку стремительного распространения COVID-19 в Украине.

Дословно: "Главы церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о необходимых профилактических действий, чтобы защититься от заражения коронавирусом, особенно во время учебного процесса в школах".

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