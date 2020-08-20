У Білорусі затримали голову страйкому МАЗа

У Білорусі затримано голову страйкому Мінського автомобільного заводу Євгена Бохвалова.

Джерело: офіційний представник ГУВС Мінська Наталя Ганусевич в коментарі TUT.BY

Пряма мова: "Він затриманий співробітниками міліції, обставини поки з'ясовуються. Про це буде повідомлено пізніше".

Чому це важливо: В Білорусі 12 день тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента. У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки. Координаційна рада щодо передачі влади в Білорусі закликала силовиків перейти на бік народу.