В Беларуси задержан председатель стачкома МАЗа

В Беларуси задержан председатель стачкома Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов.

Источник: официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич в комментарии TUT.BY

Прямая речь: "Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже".

Почему это важно: В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Координационный совет по передаче власти в Беларуси призвал силовиков перейти на сторону народа.