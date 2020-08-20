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В Беларуси задержан председатель стачкома МАЗа

Четверг, 20 августа 2020, 21:53
Радио Свобода

В Беларуси задержан председатель стачкома Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов.

Источник: официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич в комментарии TUT.BY

Прямая речь: "Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже".

Почему это важно: В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Координационный совет по передаче власти в Беларуси призвал силовиков перейти на сторону народа.

Темы: Беларусь


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