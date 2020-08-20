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На Донеччині в четверг виявили 29 нових хворих на коронавірус

Четвер, 20 серпня 2020, 23:46
Укрінформ

У Донецькій області за четвер підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "Ще 29 нових хворих на коронавірусну хворобу виявили на Донеччині за четвер, 20 серпня. Серед хворих є четверо дітей та одна медпрацівниця.
– 9 у Маріуполі (чоловіки 32 і 62 років, дівчата 5 і 9 років, жінки 26, 45, 58, 59 і 60 років);
– 9 у Слов’янську (чоловік 79 років, 5-річна дівчинка, жінки 66, 53, 66, 59, 56, 34 і 56 років);
– 6 у Мангушському районі (15-річний хлопець, чоловіки 52 років, жінки 20, 26 і 50 років);
– 2 у Селидовому (чоловіки 24 і 40 років);
– по 1 у Краматорську (чоловік 49 років), Волноваському (чоловік 61 року) та Нікольському (жінка 23 років) районах".

Деталі: Очільник області наголошує: темпи розповсюдження коронавірусної хвороби зростають. Ще місяць тому двадцятеро нових хворих за день для Донеччини було великим числом, зараз же – норма. І загалом по Україні ледь не щодня оновлюється рекорд за кількістю осіб, яким діагностовано COVID-19. Це означає, що зараз від кожного потрібна неабияка відповідальність.

20 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зберегла за Донеччиною статус зеленої зони.

Аби не втратити цей статус і не допустити посилення тиску на економіку регіону, Кириленко закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень: витримувати соціальну дистанцію, використовувати індивідуальні засоби захисту, ретельно мити руки з милом.

Довідково: Кількість хворих у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську і Бахмутському районі на інфографіці вказана з урахуванням мешканців інших регіонів, яким діагностували COVID-19 під час їхнього тимчасового перебування на Донеччині.

 

Українська правда
Теми: коронавірусДонецька область


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