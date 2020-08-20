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В Донецкой области обнаружили 29 новых больных коронавирусом

Четверг, 20 августа 2020, 23:46
В Донецкой области обнаружили 29 новых больных коронавирусом
Укринформ

В Донецкой области за четверг подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Еще 29 новых больных коронавирусной болезнью обнаружили в Донецкой области за четверг, 20 августа. Среди больных четверо детей и одна медработница.

- 9 в Мариуполе (мужчины 32 и 62 лет, девушки 5 и 9 лет, женщины 26, 45, 58, 59 и 60 лет);
- 9 в Славянске (мужчина 79 лет, 5-летняя девочка, женщины 66, 53, 66, 59, 56, 34 и 56 лет);
- 6 в Мангушском районе (15-летний парень, мужчины 52 лет, женщины 20, 26 и 50 лет);
- 2 в Селидово (мужчины 24 и 40 лет);
- по 1 в Краматорске (мужчина 49 лет), Волновахском (мужчина 61 года) и Никольском (женщина 23 лет) районах".

Детали: Глава области отмечает: темпы распространения коронавирусной болезни растут. Еще месяц назад двадцать новых больных в день для Донецкой области было большим числом, сейчас же - норма. И в целом по Украине чуть ли не ежедневно обновляется рекорд по количеству лиц, которым диагностирован COVID-19. Это значит, что сейчас от каждого требуется большая ответственность.

20 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сохранила за Донецкой областью статус зеленой зоны.

Чтобы не потерять этот статус и не допустить усиления давления на экономику региона, Кириленко призвал всех соблюдать карантин: выдерживать социальную дистанцию, использовать индивидуальные средства защиты, тщательно мыть руки с мылом.

Справка: Количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе на инфографике указана с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

 

Украинская правда

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Темы: коронавирусДонецкая область
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