За добу на Буковині виявили більше 200 хворих на COVID-19
П'ятниця, 21 серпня 2020, 00:21
20 серпня коронавірус підтвердили у 208 буковинців.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Для цього обласна лабораторія дослідила 752 зразки. Таким чином від першого зареєстрованого випадку захворювання в області виявили 8505 випадків коронавірусу.
Окрім того, 20 серпня одужали від COVID-19 ще 56 хворих. Загальна кількість тих, хто вилікувався складає 5764 особи.
Наразі це рекордне число хворих, виявлених в області за добу.
Нагадаємо:
- За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.
Українська правда