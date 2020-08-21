За добу на Буковині виявили більше 200 хворих на COVID-19

20 серпня коронавірус підтвердили у 208 буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Для цього обласна лабораторія дослідила 752 зразки. Таким чином від першого зареєстрованого випадку захворювання в області виявили 8505 випадків коронавірусу.

Окрім того, 20 серпня одужали від COVID-19 ще 56 хворих. Загальна кількість тих, хто вилікувався складає 5764 особи.

Наразі це рекордне число хворих, виявлених в області за добу.

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