За сутки на Буковине обнаружили более 200 больных COVID-19
Пятница, 21 августа 2020, 00:21
20 августа коронавирус подтвердили у 208 буковинцев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Для этого областная лаборатория исследовала 752 образца. Сейчас это рекордное число больных, выявленных в области за сутки.
Таким образом от первого зарегистрированного случая заболевания в области обнаружили 8505 случаев коронавируса.
Кроме того, 20 августа выздоровели от COVID-19 еще 56 больных. Общее количество тех, кто вылечился составляет 5764 человека.
Напомним:
- За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорды.
Украинская правда