За сутки на Буковине обнаружили более 200 больных COVID-19

20 августа коронавирус подтвердили у 208 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого областная лаборатория исследовала 752 образца. Сейчас это рекордное число больных, выявленных в области за сутки.

Таким образом от первого зарегистрированного случая заболевания в области обнаружили 8505 случаев коронавируса.

Кроме того, 20 августа выздоровели от COVID-19 еще 56 больных. Общее количество тех, кто вылечился составляет 5764 человека.

Напомним: