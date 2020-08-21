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За сутки на Буковине обнаружили более 200 больных COVID-19

Пятница, 21 августа 2020, 00:21

20 августа коронавирус подтвердили у 208 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого областная лаборатория исследовала 752 образца. Сейчас это рекордное число больных, выявленных в области за сутки.

Таким образом от первого зарегистрированного случая заболевания в области обнаружили 8505 случаев коронавируса.

Кроме того, 20 августа выздоровели от COVID-19 еще 56 больных. Общее количество тех, кто вылечился составляет 5764 человека.

Напомним:

  • За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорды.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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