На Рівненщині коронавірус підтвердили у майже 100 осіб
П'ятниця, 21 серпня 2020, 03:19
Станом на вечір 20 серпня у Рівненській області зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Зокрема, найбільше хворих (29) виявили в обласному центрі та Володимирецькому районі (18). Вік нових хворих від 16 до 72 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8238 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.
Цього ж дня помер 92-річний житель м.Рівне, загалом в області – 116 летальних випадків.
Подолали хворобу 5936 осіб. Сьогодні одужали 66 мешканців із більшості районів області.
"В роботі лабораторій області залишається 285 зразків. За день зробили 651 ПЛР-тест та 1083-ІФА", – повідомив голова ОДА.
Нагадаємо:
- За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.
Українська правда