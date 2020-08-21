На Рівненщині коронавірус підтвердили у майже 100 осіб

Станом на вечір 20 серпня у Рівненській області зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема, найбільше хворих (29) виявили в обласному центрі та Володимирецькому районі (18). Вік нових хворих від 16 до 72 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8238 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.

Цього ж дня помер 92-річний житель м.Рівне, загалом в області – 116 летальних випадків.

Подолали хворобу 5936 осіб. Сьогодні одужали 66 мешканців із більшості районів області.

"В роботі лабораторій області залишається 285 зразків. За день зробили 651 ПЛР-тест та 1083-ІФА", – повідомив голова ОДА.

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