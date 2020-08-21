Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Рівненщині коронавірус підтвердили у майже 100 осіб

П'ятниця, 21 серпня 2020, 03:19

Станом на вечір 20 серпня у Рівненській області зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема, найбільше хворих (29) виявили в обласному центрі та Володимирецькому районі (18). Вік нових хворих від 16 до 72 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8238 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль. 

Цього ж дня помер  92-річний житель м.Рівне, загалом в області – 116 летальних випадків.

Подолали хворобу 5936 осіб. Сьогодні одужали 66 мешканців із більшості районів області.

"В роботі лабораторій області залишається  285 зразків. За день зробили 651 ПЛР-тест та 1083-ІФА", – повідомив голова ОДА.

Нагадаємо: 

  • За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 серпня: отруєння Навального, три антирекорди COVID

Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"

Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Усі новини...
коронавірус
За добу на Буковині виявили більше 200 хворих на COVID-19
На Донеччині в четверг виявили 29 нових хворих на коронавірус
Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"
Останні новини
03:19
На Рівненщині коронавірус підтвердили у майже 100 осіб
02:26
Трамп прокоментував отруєння Навального
01:31
Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США
00:49
Фото, ВідеоДо Угорщини автобусом намагались вивезти 15 мішків бурштину
00:21
За добу на Буковині виявили більше 200 хворих на COVID-19
23:46
інфографікаНа Донеччині в четверг виявили 29 нових хворих на коронавірус
23:16
У Києві загримів до в'язниці аферист, який хотів прибрати до рук квартири професора
22:51
До Румунії прибули складові першого ЗРК "Patriot"
22:30
Європа змушена вести переговори з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель
22:05
Економічні новини 20 серпня: "схеми" Укрзалізниці, звільнення керівника митниці
Усі новини...