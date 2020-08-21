На Ровенщине коронавирус подтвердили у почти 100 человек

По состоянию на вечер 20 августа в Ровенской области зарегистрировали 94 случая заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности, больше всего больных (29) обнаружили в областном центре и Володимирецком районе (18). Возраст новых больных от 16 до 72 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8238 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

В этот же день умер 92-летний житель Ровно, в целом по области – 116 летальных случаев.

Преодолели болезнь 5936 человек. Сегодня выздоровели 66 жителей из большинства районов области.

"В работе лабораторий области остается 285 образцов. За день сделали 651 ПЦР-тест и 1083-ИФА", –сообщил председатель ОГА.

Напомним: