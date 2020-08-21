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На Ровенщине коронавирус подтвердили у почти 100 человек

Пятница, 21 августа 2020, 03:19

По состоянию на вечер 20 августа в Ровенской области зарегистрировали 94 случая заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности, больше всего больных (29) обнаружили в областном центре и Володимирецком районе (18). Возраст новых больных от 16 до 72 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8238 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

В этот же день умер 92-летний житель Ровно, в целом по области – 116 летальных случаев.

Преодолели болезнь 5936 человек. Сегодня выздоровели 66 жителей из большинства районов области.

"В работе лабораторий области остается 285 образцов. За день сделали 651 ПЦР-тест и 1083-ИФА", –сообщил председатель ОГА.

Напомним:

  • За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорды.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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