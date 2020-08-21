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Коронавірус: хворих у світі стало більше на 267 тисяч

П'ятниця, 21 серпня 2020, 06:20
Коронавірус: хворих у світі стало більше на 267 тисяч

20 серпня у світі виявили 267 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус та зареєстрували 6188 смертей.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в Індії – 68,5 тисяч. Також у США зафіксували 45 тисяч нових хворих, у Бразилії – більше 44 тисяч, у Колумбії – 11,5 тисяч, у Перу та Аргентині – більше 8 тисяч. 

Україна наразі займає 17 місце у світі за кількістю нових хворих за добу. 

 
Знімок екрану

Загалом у світі 22,8 млн випадків захворювання, із яких 797 тисяч – летальні. Наразі побороли коронавірус 15,5 млн хворих.

Нагадаємо: 

  • За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.

Українська правда
Теми: коронавірус
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