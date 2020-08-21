Коронавирус: больных в мире стало больше на 267 тысяч

20 августа во мире обнаружили 267 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 6188 смертей.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Индии – 68,5 тысяч. Также в США зафиксировали 45 тысяч новых больных, в Бразилии – более 44 тысяч, в Колумбии – 11,5 тысяч, в Перу и Аргентине – более 8 тысяч.

Украина пока занимает 17 место в мире по количеству новых больных в сутки.

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Всего в мире 22,8 млн случаев заболевания, из которых 797 тысяч – летальные. Сейчас побороли коронавирус 15,5 млн больных.

Напомним: