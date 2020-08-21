Байден погодився балотуватись у президенти США
П'ятниця, 21 серпня 2020, 07:27
Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно погодився брати участь у президентських виборах від Демократичної партії.
Джерело: Байден у twitter
Пряма мова: "Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки".
It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
Деталі: Про це рішення Байден оголосив під час з’їзду демократів, який цього року проходить онлайн.
Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M
Нагадаємо:
- 19 серпня Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 року колишнього віце-президента Джо Байдена.
- Суперником Байдена на виборах 3 листопада буде чинний президент Дональд Трамп.
Українська правда