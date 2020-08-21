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Байден погодився балотуватись у президенти США

П'ятниця, 21 серпня 2020, 07:27

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно погодився брати участь у президентських виборах від Демократичної партії.

Джерело: Байден у twitter

Пряма мова: "Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки".

Деталі: Про це рішення Байден оголосив під час з’їзду демократів, який цього року проходить онлайн.  

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: СШАвибори


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