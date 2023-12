Байден погодився балотуватись у президенти США

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно погодився брати участь у президентських виборах від Демократичної партії.

Джерело: Байден у twitter

Пряма мова: "Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки".

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.

Деталі: Про це рішення Байден оголосив під час з’їзду демократів, який цього року проходить онлайн.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M