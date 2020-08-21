Байден согласился баллотироваться в президенты США
Пятница, 21 августа 2020, 07:27
Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии.
Источник: Байден в twitter
Прямая речь: "Я с великой честью и смирением согласен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки".
It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
Детали: Об этом решении Байден объявил во время съезда демократов, который в этом году проходит онлайн.
Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M
Напомним:
- Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Соперником Байдена на выборах 3 ноября буде действующий президент Дональд Трамп.
Украинская правда