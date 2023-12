Байден согласился баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии.

Источник: Байден в twitter

Прямая речь: "Я с великой честью и смирением согласен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки".

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.

Детали: Об этом решении Байден объявил во время съезда демократов, который в этом году проходит онлайн.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M