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Байден согласился баллотироваться в президенты США

Пятница, 21 августа 2020, 07:27

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии.

Источник: Байден в twitter

Прямая речь: "Я с великой честью и смирением согласен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки".

Детали: Об этом решении Байден объявил во время съезда демократов, который в этом году проходит онлайн.

Напомним:

Украинская правда
Темы: СШАвиборы


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