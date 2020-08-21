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За добу на Донбасі задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку формувань Росії

П'ятниця, 21 серпня 2020, 07:54

20 серпня на Донбасі формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Авдіївки та біля Новоолександрівки.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомету противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша".

Деталі: Також штаб ООС повідомив, що сапери ДСНС розмінували ще близько дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення п’ятдесят один знайдений вибухонебезпечний предмет. 

Теми: ООСДонбасвійнаРосія


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