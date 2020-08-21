Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки на Донбассе задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ

Пятница, 21 августа 2020, 07:54

20 августа на Донбассе формирования Российской Федерации открыли огонь вблизи Авдеевки и у Новоалександровки.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, не прицельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматической станковой гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина".

Детали: Также штаб ООС сообщил, что саперы ДСНС разминировали еще около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение пятьдесят один найден взрывоопасный предмет.

Темы: ООСДонбассвойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 августа: отравление Навального, три антирекорда COVID

Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"

Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс

Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Кравчук рассказал об ультиматуме РФ о выборах в ОРДЛО

В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

Все новости...
ООС
Зафиксировано огневую активность формирований Российской Федерации — ООС
ТКГ согласовала 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения
ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"
Последние новости
08:16
Во Львовской области на шахте погиб 35-летний горняк
08:00
Главные новости четверга и ночи: отравление Навального, антирекорды COVID-19
07:54
За сутки на Донбассе задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ
07:27
Байден согласился баллотироваться в президенты США
06:20
Коронавирус: больных в мире стало больше на 267 тысяч
05:00
США обратились в ООН из-за санкций против Ирана
03:19
На Ровенщине коронавирус подтвердили у почти 100 человек
02:26
Трамп прокомментировал отравление Навального
01:31
Белорусские власти должны отпустить политзаключенных – США
00:49
Фото, ВидеоВ Венгрию автобусом пытались вывезти 15 мешков янтаря
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!