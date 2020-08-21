За сутки на Донбассе задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ

20 августа на Донбассе формирования Российской Федерации открыли огонь вблизи Авдеевки и у Новоалександровки.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, не прицельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматической станковой гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина".

Детали: Также штаб ООС сообщил, что саперы ДСНС разминировали еще около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение пятьдесят один найден взрывоопасный предмет.