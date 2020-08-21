У МОЗ віднесли 14 регіонів до зони червоного рівня епідеміологічної небезпеки

У Міністерстві охорони здоров'я затвердили рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: міністр МОЗ Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "20 серпня відбулося засідання державної комісії з питань техніко-екологічної безпеки та НС, де було затверджено рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19".

Деталі: За словами міністра, нині в Україні 14 регіонів перевищили кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні два тижні та були віднесені до зони червоного рівня епідеміологічної небезпеки. 75 територіальних одиниць до помаранчевого та 106 до жовтого рівня підвищеної небезпеки.

До червоної зони віднесено: місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

"Помаранчевий" рівень встановлено:

м. Володимир Волинському, Луцькому, Любешівському, Маневицькому районах Волинської області;

містах Ужгород, Чоп та у Міжгірському, Перечинському, Тячівському, Ужгородському районах Закарпатської області;

містах Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та у Богородчанському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському районах Івано-Франківської області;

у Києво-Святошинському районі Київської області;

містах Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець, Червоноград та у Бродівському, Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам'янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Сокальському, Старосамбірському, Стрийському, Турківському, Яворівському районах Львівської області;

м. Ізмаїл та у Болградському, Миколаївському Овідіопольському, Саратському районах Одеської області;

м. Вараш та у Гощанському, Дубенському, Зарічневському Здолбунівському, Острозькому районах Рівненської області;

містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Тернопільському районах Тернопільської області;

м. Харків та у Богодухівському, Первомайському районах Харківської області;

м. Новодністровськ та у Вижницькому, Глибоцькому, Герцеївському, Кельменецькому, Новоселицькому, Путильському, Сокирянському, Сторожинецькому, Хотинському районах Чернівецької області.

"Жовтий" рівень встановлено в:

м. Києві;

містах Луцьк, Нововолинськ та у Горохівському, Іваничівському, Ківерцівському, Ратнівському, Старовижівському районах Волинської області;

містах Житомир, Коростень, Новоград-Волинський та у Андрушівському, Бердичівському, Брусилівському, Ємільчінському, Житомирському, Коростенському, Лугинському, Овруцькому, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах Житомирської області;

містах Мукачево, Хуст та у Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Рахівському, Свалявському районах Закарпатської області;

м. Яремче та у Верховинському, Галицькому, Долинськом, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах Івано-Франківської області;

містах Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів та у Бориспільському, Броварському, Васильківському, Макарівському, Фастівському районах Київської області;

містах Одеса, Білгород-Дністровськ, Черноморськ, Подільськ, Теплодар, Южне та у Ананьївському, Арцизькому, Березівському, Біляївському, Іванівському, Лиманському, Подільський, Савранському районах Одеської області;

м. Рівне та у Березнівському, Володимирецькому, Демидівському, Корецькому, Млинівському, Рокитнівському, Сарненському районах Рівненської області;

м. Суми та у Кролевецькому, Недригайлівському, Охтирському, Сумському, Тростянецькому районах Сумської області;

у Бучацькому, Гусятинському, Заліщіцькому, Збараському, Козівському, Лановецькому, Підволочіському, Теребовлянському та Чортківському районах Тернопільської області;

у Валківському, Великобурлуцькому, Вовчанському, Зміївському, Золочівському, Краснокутському, Куп’янському, Нововодолазькому, Харківському та Чугуївському районах Харківської області;

містах Хмельницький, Нітішин, Славута та у Білогірському, Волочіському, Красилівському, Летичівському, Новоушицькому, Славутському, Старосинявському районах Хмельницької області.

Новий розподіл на рівні почне діяти з понеділка 24 серпня.

В МОЗ зазначають, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Довідково: Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні вже захворіло 100 643 людини. Загалом одужало 51 078 пацієнтів. Летальних випадків 2207.

Що передувало: За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.

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