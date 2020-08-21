В Минздраве отнесли 14 регионов в зону красного уровня эпидемиологической опасности

В Минздравоохранения утвердили решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: министр МОЗ Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "20 августа состоялось заседание государственной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и ЧС, где было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19".

Детали: По словам министра, сейчас в Украине 14 регионов превысили количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние две недели и были отнесены к зоне красного уровня эпидемиологической опасности. 75 территориальных единиц до оранжевого и 106 до желтого уровня повышенной опасности.

К красным зонам отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевый" уровень установлен:

Г. Владимир Волынском, Луцком, Любешивском, Маневичском районах Волынской области;

городах Ужгород, Чоп и в Межгорском, Перечинском, Тячевском, Ужгородском районах Закарпатской области;

городах Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и в Богородчанском, Кольском, Коломыйском, Надвирнянском районах Ивано-Франковской области;

в Киево-Святошинском районе Киевской области;

городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец, Червоноград и в Бродовском, Буском, Городокском, Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Золочевском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиском, Перемышлянском, Пустомытовском, Радеховском, Самборском , Сколевском, Сокальском, Старосамборском, Стрыйском, Турковском, Яворовском районах Львовской области;

г. Измаил и в Болградском, Николаевском Овидиопольском, Саратском районах Одесской области;

г. Вараш и в Гощанском, Дубенском, Заричневском, Здолбуновском, Острожском районах Ровенской области;

городах Тернополь, Бережаны, Чертков и в Бережанском, Тернопольском районах Тернопольской области;

г. Харьков и в Богодуховском, Первомайском районах Харьковской области;

г. Новоднестровск и в Выжницком, Глыбоцком, Герцеивском, Кельменецком, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком, Хотинском районах Черновицкой области.

"Желтый" уровень установлен в:

г. Киеве;

городах Луцк, Нововолынск и в Гороховском, Иваничевском, Киверцевском, Ратнивском, Старовыжевском районах Волынской области;

городах Житомир, Коростень, Новоград-Волынский и в Андрушевском, Бердичевском, Брусиловском, Емильчинском, Житомирском, Коростенском, Лугинском, Овручском, Попельнянском, Пулинском, Романовском, Черняховском, Чудновском районе Житомирской области;

городах Мукачево, Хуст и в Виноградовском, Иршавском, Мукачевском, Раховском, Свалявском районах Закарпатской области;

г. Яремче и в Верховинском, Галицком, Долинском, Рогатинском, Рожнятовском, Снятинском, Тлумацком районах Ивано-Франковской области;

городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и в Бориспольском, Броварском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах Киевской области;

городах Одесса, Белгород-Днестровск, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный и в Ананьевском, Арцизском, Березовском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Подольском, Савранском районе Одесской области;

г. Ровно и в Березнивском, Володимирецком, Демидовском, Корецком, Млиновском, Рокитновском, Сарненском районах Ровенской области;

г. Сумы и в Кролевецком, Недрыгайловском, Ахтырском, Сумском, Тростянецком районах Сумской области;

в Бучацком, Гусятинском, Залищицком, Збаражском, Козивском, Лановецком, Подволочиском, Теребовлянском и Чертковском районах Тернопольской области;

в Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Змиевском, Золочевском, Краснокутском, Купянском, Нововодолажском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;

городах Хмельницкий, Нетишин, Славута и в Белогорском, Волочиск, Красиловском, Летичевском, Новоушицком, Славутском, Старосинявском районах Хмельницкой области.

Новое распределение на уровне начнет действовать с понедельника 24 августа.

В Минздраве отмечают, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, что за все время пандемии в Украине уже заболело 100 643 человека. В общем выздоровели 51 078 пациентов. Летальных случаев 2207.

Что предшествовало: За сутки 20 августа коронавирусной болезни подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.

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