Тихановська записала нове звернення до білорусів: Залиште страх диктатурі

Суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі записала нове звернення до народу і закликала людей продовжувати страйки.

Джерело: відеозвернення Тихановської

Пряма мова: "Дорогі мої білоруси, працівники "Білоруськалію", МТЗ, "Гродно азоту" та інших підприємств. Ви – символ нової, вільної Білорусі.

Майбутнє Білорусі, а значить і майбутнє наших дітей, залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості.

Тому я прошу вас: продовжуйте і розширюйте страйки, не ведіться на залякування, об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, яка зачинились у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала".

Деталі: За словами Тихановської, мітингувальники "вже залякали диктатуру, вона тремтить від страху перед... силою і мужністю", тому сьогодні люди відчувають величезний тиск і чують погрози.

Вона закликала "залишити страх диктатурі" і пам'ятати, що з протестувальниками вся Білорусь.

Тихановська також нагадала вимоги білорусів: припинити насильство, звільнити політичних в'язнів і провести нові, прозорі, вільні і чесні вибори.

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