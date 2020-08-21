Тихановська записала нове звернення до білорусів: Залиште страх диктатурі
Суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі записала нове звернення до народу і закликала людей продовжувати страйки.
Джерело: відеозвернення Тихановської
Пряма мова: "Дорогі мої білоруси, працівники "Білоруськалію", МТЗ, "Гродно азоту" та інших підприємств. Ви – символ нової, вільної Білорусі.
Майбутнє Білорусі, а значить і майбутнє наших дітей, залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості.
Тому я прошу вас: продовжуйте і розширюйте страйки, не ведіться на залякування, об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, яка зачинились у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала".
Деталі: За словами Тихановської, мітингувальники "вже залякали диктатуру, вона тремтить від страху перед... силою і мужністю", тому сьогодні люди відчувають величезний тиск і чують погрози.
Вона закликала "залишити страх диктатурі" і пам'ятати, що з протестувальниками вся Білорусь.
Тихановська також нагадала вимоги білорусів: припинити насильство, звільнити політичних в'язнів і провести нові, прозорі, вільні і чесні вибори.
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Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів.
- Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.
- Координаційна рада щодо передачі влади в Білорусі закликала силовиків перейти на бік народу.