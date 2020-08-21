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Тихановская записала новое обращение к белорусам: Оставьте страх диктатуре

Пятница, 21 августа 2020, 09:55
Скриншот с видео

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси записала новое обращение к народу и призвала людей продолжать забастовки.

Источник: видеообращение Тихановской   

Прямая речь: "Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно азота" и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси.

Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности.

Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла".

Детали: По словам Тихановской, митингующие "уже запугали диктатуру, она дрожит от страха перед… силой и мужеством", поэтому сегодня люди ощущают огромное давление и подвергаются угрозам.

Она призвала "оставить страх диктатуре" и помнить, что с протестующими вся Беларусь. 

Тихановская также напомнила требования белорусов: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы.   

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Предыстория: 

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.
  • Координационный совет по передаче власти в Беларуси призвал силовиков перейти на сторону народа.

Украинская правда
Темы: БеларусьТихановскаяЛукашенко


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