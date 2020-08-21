Тихановская записала новое обращение к белорусам: Оставьте страх диктатуре

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси записала новое обращение к народу и призвала людей продолжать забастовки.

Источник: видеообращение Тихановской

Прямая речь: "Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно азота" и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси.

Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности.

Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла".

Детали: По словам Тихановской, митингующие "уже запугали диктатуру, она дрожит от страха перед… силой и мужеством", поэтому сегодня люди ощущают огромное давление и подвергаются угрозам.

Она призвала "оставить страх диктатуре" и помнить, что с протестующими вся Беларусь.

Тихановская также напомнила требования белорусов: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

Предыстория: