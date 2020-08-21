Тихановская записала новое обращение к белорусам: Оставьте страх диктатуре
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси записала новое обращение к народу и призвала людей продолжать забастовки.
Источник: видеообращение Тихановской
Прямая речь: "Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно азота" и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси.
Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности.
Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла".
Детали: По словам Тихановской, митингующие "уже запугали диктатуру, она дрожит от страха перед… силой и мужеством", поэтому сегодня люди ощущают огромное давление и подвергаются угрозам.
Она призвала "оставить страх диктатуре" и помнить, что с протестующими вся Беларусь.
Тихановская также напомнила требования белорусов: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы.
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Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.
- Координационный совет по передаче власти в Беларуси призвал силовиков перейти на сторону народа.