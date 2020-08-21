У столичних лікарнях пів тисячі хворих на COVID-19, з них 92 – "важкі"

Станом на 21 серпня у стаціонарах київських лікарень перебуває 499 хворих на COVID-19, 92 з яких у важкому стані. Кількість хворих, що потребують госпіталізації, зростає.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19. У тому числі 18 дітей. 92 пацієнти – у важкому стані. 8 – під апаратами ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях – 51 киянин".

Деталі: Лише за минулу добу у столиці зафіксували 156 випадків інфікування коронавірусом. Серед нових хворих – 93 жінки віком від 21 до 79 років, 55 чоловіків віком від 20 до 84 років, 6 дівчаток від 1 до 17 років та 2 хлопчики 3 і 5 років. Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

23 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (26), Голосіївському (21) та Дніпровському (19) районах.



Загалом станом на 21 серпня у Києві вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 158 осіб. Подолали хворобу 3606 мешканців Києва (з них 21 – за минулу добу).

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