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В столичных больницах полтысячи больных COVID-19, из них 92 – "тяжелые"

Пятница, 21 августа 2020, 12:47
В столичных больницах полтысячи больных COVID-19, из них 92 – тяжелые
Фото КГГА

По состоянию на 21 августа в стационарах киевских больниц находится 499 больных COVID-19, 92 из которых в тяжелом состоянии. Количество нуждающихся в госпитализации растет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента – в тяжелом состоянии. 8 – под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах – 51 киевлянин". 

 

Детали: Только за минувшие сутки в столице зафиксировали 156 случаев инфицирования коронавирусом. Среди новых больных – 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет, 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет, 6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет. Заболели в том числе и шестеро медиков.

23 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (26), Голосеевском (21) и Днепровском (19) районах.

Всего по состоянию на 21 августа в Киеве уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 158 человек. Преодолели болезнь 3606 жителей Киева (из них 21 – за минувшие сутки).

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Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус
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